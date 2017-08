TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien ist zu Wochenbeginn keine einheitliche Tendenz auszumachen. Während es in Tokio und Sydney nach unten geht, zeigen sich die Märkte in Schanghai und Hongkong mit positiven Vorzeichen.

Die jüngsten politischen Entwicklungen in den USA dämpfen laut Händlern die Stimmung an den Börsen der Region. Die Entlassung des Chefstrategen Steve Bannon habe die Zweifel am Zustandekommen der versprochenen Wirtschaftsreformen von US-Präsident Trump verstärkt. Auch der Konflikt mit Nordkorea belastet etwas: Am Montag haben Streitkräfte der USA und Südkoreas ihr jährliches gemeinsames Militärmanöver begonnen. Nordkorea fühlt sich durch das Manöver bedroht. Pjöngjang warf den USA vor, auf der koreanischen Halbinsel "Öl ins Feuer zu gießen". Die Börse in Seoul verliert jedoch nur leicht um 0,1 Prozent.

In den Blick rückt ferner das von der Federal Reserve ausgerichtete Notenbankertreffen in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt. "Die Ära des billigen Geldes geht zu Ende", stellt FXTM-Analyst Lukman Otunuga fest. Nun müssten die Zentralbanker ausloten, in welchem Tempo sie die Zinsen erhöhen könnten, um gleichzeitig Wirtschaftswachstum und Inflation zu fördern.

In Tokio verliert der Nikkei-225-Index 0,4 Prozent auf 19.390 Punkte. Finanzwerte und Aktien exportorientierter japanischer Unternehmen stehen besonders unter Druck. Unter anderem geben Sony und Nomura Holdings um mehr als 1 Prozent nach.

Der australische Aktienindex S&P/ASX-200 fällt um 0,7 Prozent, belastet vor allem von den vier großen Banken des Landes. Diese machen mehr als ein Viertel der Gewichtung des Index aus. National Australia Bank und Commonwealth Bank of Australia büßen 0,9 Prozent und 1,9 Prozent ein. ANZ verlieren 0,7 Prozent und Westpac 0,5 Prozent.

Teilprivatisierung von Staatsunternehmen stützt chinesische Börsen

In Schanghai geht es mit den Kursen im Schnitt um 0,2 Prozent nach oben. In Hongkong gewinnt der Hang-Seng-Index 0,5 Prozent. Auftrieb gibt den chinesischen Börsen die Entscheidung der chinesischen Regierung, privaten Investoren die Beteiligung an Staatsunternehmen zu gestatten.

Den Anfang macht China Unicom. Durch den Einstieg neuer Anteilseigner fließen dem Unternehmen 11,7 Milliarden US-Dollar zu. China Unicom, die seit Dienstag vom Handel ausgesetzt waren, springen in Hongkong um gut 8 Prozent nach oben. In Schanghai, wo die Aktie ebenfalls notiert ist, geht es um das Tageslimit von 10 Prozent nach oben. Zu den neuen Unicom-Anteilseignern gehört Eastone Chemical, deren Aktie um 0,4 Prozent zulegt. Der Kurs von China Life, das Unternehmen erwirbt den größten Anteil, rückt um 1,2 Prozent vor.

Ölpreiserholung hievt Branchenaktien ins Plus

Aktien der Energiebranche profitieren von der kräftigen Erholung der Ölpreise am Freitag. Die Nachricht, dass die zweitgrößte Erdölraffinerie der USA vorübergehend stillgelegt worden sei, hatte die Preise kräftig nach oben getrieben. Die Aktie der australischen Santos und der japanischen Inpex rücken um je etwa 1 Prozent vor. Die Ölpreise treten derweil mehr oder weniger auf der Stelle. Der Preis für ein Barrel Brentöl sinkt um 0,1 Prozent auf 52,68 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.708,70 -0,67% +0,17% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.389,88 -0,41% +1,44% 08:00 Kospi (Seoul) 2.356,13 -0,09% +16,38% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.276,50 +0,24% +5,57% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 27.189,02 +0,52% +23,09% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.251,95 -0,00% +12,89% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.773,02 -0,18% +8,00% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:54 % YTD EUR/USD 1,1750 -0,1% 1,1758 1,1739 +11,7% EUR/JPY 128,36 -0,1% 128,49 127,90 +4,4% EUR/GBP 0,9125 -0,1% 0,9136 0,9102 +7,1% GBP/USD 1,2876 +0,0% 1,2871 1,2893 +4,4% USD/JPY 109,24 -0,0% 109,28 108,99 -6,6% USD/KRW 1139,55 -0,2% 1139,55 1139,64 -5,6% USD/CNY 6,6713 -0,1% 6,6713 6,6797 -3,9% USD/CNH 6,6803 +0,0% 6,6790 6,6858 -4,2% USD/HKD 7,8227 -0,0% 7,8235 7,8240 +0,9% AUD/USD 0,7920 -0,1% 0,7928 0,7919 +9,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,51 48,51 0% 0,00 -14,9% Brent/ICE 52,68 52,72 -0,1% -0,04 -10,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.285,89 1.284,79 +0,1% +1,09 +11,7% Silber (Spot) 16,94 16,98 -0,2% -0,03 +6,4% Platin (Spot) 977,45 978,15 -0,1% -0,70 +8,2% Kupfer-Future 2,95 2,94 +0,3% +0,01 +17,0% ===

