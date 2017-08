Der eine oder andere ältere Fool wird sich noch an Schallplatten erinnern: Das waren diese schwarzen, runden Scheiben, aus denen Musik kam. Hatten sie einen Sprung, dann wurde dieselbe Stelle immer und immer wieder gespielt. So ähnlich kommt es mir mit den Halbjahreszahlen der Wirecard AG (WKN: 747206) vor ? jedes Quartal klingt ähnlich. Aber bei Wachstumsraten jenseits der 30 % kann das gerne so weitergehen.

Der Onlinehandel boomt

Wirecard ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Der boomende Onlinehandel, aber auch der Vertrieb von Reisen und digitalen Gütern wie Apps, Wetten, Karriere- und ...

