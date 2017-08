Solarworld: Urteil zweiter Instanz ist da!

Liebe Leserin, lieber Leser,

bei Solarworld gab es ein potenziell wichtiges Urteil - doch vorher ein paar Takte zu Evotec. Glücklich, wer eine Position Evotec in den letzten 12 Monaten im Depot hatte, siehe Chart:

So ein Chart freut doch das Investorenherz (sofern investiert...)! Quelle: tradingview.com

Die 12-Monats-Performance liegt aktuell im Bereich +248% und der Kurs steht praktisch auf Allzeithoch. Was gibt es Neues zu Evotec? Das Unternehmen teilte mit, dass die Übernahme von Aptuit (ich hatte darüber in der Klartext-Ausgabe vom 2. August 2017 berichtet) bereits abgeschlossen ist. Der Kauf von 100% der Anteile an Aptuit kostete demnach 300 Mio. Dollar, die in bar gezahlt wurden. Dafür wurde laut Evotec zum einen auf vorhandene liquide Mittel zurückgegriffen, zum anderen wurde eine auf eine neue "erstrangige Kreditfinanzierung" im Volumen von 140 Mio. Euro zurückgegriffen.

Evotec: Aktualisierung der Prognose für 2017

Bekanntlich übernimmt Evotec für andere Unternehmen (üblicherweise "große Namen") die Forschungsarbeit und lässt sich dafür bezahlen. Im Branchenjargon heißt das wohl "integrierte Outsourcing-Lösungen" oder "externe Innovation". Und da ist auch Aptuit tätig, insofern passt das (ob die Höhe des Kaufpreises gerechtfertigt ist, ist eine andere Frage). Nach der Übernahme hat Evotec auch die Prognose für 2017 erhöht. Demnach soll der Umsatz jetzt um mehr als 40% gegenüber 2016 steigen, und das bereinigte Ebitda soll gar um mehr als 50% zulegen.

Dann der Blick auf Solarworld:

Zum Rechtsstreit einer Tochter der "alten" Solarworld AG mit Hemlock gab es inzwischen das Urteil der zweiten Instanz. Dieses 21seitige Urteil liegt mir vor und ich habe es mir am Wochenende angeschaut. Zur Erinnerung: In erster Instanz war die Solarworld-Tochter zur Zahlung von 793.467.822,91 US-Dollar verurteilt worden. Das beinhaltete eine Zahlung von 585.361.500 Dollar an Hemlock plus die Zinskosten. Auf der jüngsten Gläubigerversammlung von Solarworld (an der ich teilgenommen habe) - als der Insolvenzverwalter den Verkauf zentraler Assets des Unternehmens meinem Eindruck zufolge als alternativlos darstellte - wurde ein Vertreter von Hemlock mit dieser Forderung nicht zur Abstimmung zugelassen. Ob der Verkauf wirklich so alternativlos war, muss ich offen lassen - ich hatte mit einem Kauf-Interessenten telefoniert, der mir eine andere Variante erzählt hatte. Es ist mir aufgrund von Intransparenz nicht möglich festzustellen, wer Recht hat.

Solarworld: Das Gericht hat in zweiter Instanz entschieden

In der zweiten Instanz wurde demnach das Urteil der ersten Instanz - bestätigt. Das Fazit am Ende lässt daran keinen Zweifel. Ich zitiere aus dem Urteil: "For all of the reasons set forth above, we AFFIRM the judgment of the district court." Ob das durchgesetzt werden kann, ist eine andere Frage. Aber nun hat Hemlock auch in zweiter Instanz gewonnen.

