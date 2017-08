DAX - In schwierigem Terrain (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Abwärts / Seitwärts Rückblick: In der vergangenen Woche stoppte eine steile Erholung beim DAX an der Widerstandszone bei 12.300 Punkten und der Index fiel am Freitag unter die Haltemarke bei 12,715 Punkten zurück. Damit war der Weg an die Unterstützung bei 12.100 Punkten frei, die die Bullen jedoch kurz vor der Ausbildung eines weiteren Verkaufssignals verteidigten. Die darauffolgende Erholung führte den Index wieder an die 12.175 Punkte-Marke. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.25 Uhr): Der DAX hat zwar weiterhin die Chance, die Erholung fortzusetzen, solange er nicht unter 12.100 Punkte zurückfällt. Doch das Aufwärtspotenzial ist durch den Kursrückgang der...

