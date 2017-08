Die Zeit, in der das Photovoltaikunternehmen SMA Solar richtig gute Gewinne einfuhr, ist lange vorbei. Im Jahr 2010 hatte die Aktie mehrfach kurz die 100 Euro-Marke übersprungen ... Anfang 2015 hatte sie Mühe, die 10 Euro-Marke zu verteidigen. Aber nach einer längeren Bodenbildungsphase, die sich an einen heftigen Abwärtstrend anschloss, der von Anfang 2016 bis zum Herbst 2016 andauerte, ist seit Ende Mai wieder Schwung in die Aktie gekommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...