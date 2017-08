Der Dax beendete seinen Handel am Freitag bei 12.165 und somit 38 Punkte unter dem Schlusskurs 12.203 vom Donnerstag. Das Tief lag bei 12.080, das Hoch wurde bei 12.178 eingebucht. Willkommen zum Trading-Treff-Ausblick!Tagesmarken: Am Freitag Mittag postete ich ein Update zu der seit einiger Zeit verfolgten iSKS Formation. Notwendig wurde das Update durch das 100 Punkte Gap down vom Freitag. Diese ...

