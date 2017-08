Sie fand statt, die Erholung im DAX über 12000 zum Wochenstart. Und konnte bis Mittwoch sogar an Dynamik noch zulegen. Damit wurde auch fast die gesamte Range der Vorwochen durchlaufen. Doch ab dem FED-Protokoll in den USA am Mittwoch änderte sich die Richtung erneut. Dazu gesellten sich Wellen der Unsicherheit aus dem Weißen Haus. Am Ende blieb zwar ein Wochenplus von 1,2 Prozent übrig, er führt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...