Nach der stürmischen Aufwertung des Euro in den vergangenen Monaten pausierte der Euro in den vergangenen drei Wochen. Rücksetzer wurden jedoch aufgefangen - nach oben hin scheint der Euro jedoch auf erheblichen Widerstand zu treffen. So bildeten sich drei Wochenkerzen mit langem Docht und Lunten. Die Tageskerzen nach Abprall an der oberen Begrenzung eines Aufwärtstrendkanals Anfang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...