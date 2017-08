FRANKFURT (Dow Jones)--Die gute wirtschaftliche Lage in Deutschland und höhere Hebesätze haben den Städten und Gemeinden in Deutschland 2016 rekordhohe Einnahmen aus Grund- und Gewerbesteuern gebracht. Diese sogenannten Realsteuern summierten sich nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) auf 63,8 Milliarden Euro, das sind 8,2 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Den Großteil steuerte die Gewerbesteuer mit 50,1 Milliarden Euro und einem Zuwachs von 9,5 Prozent bei. Dabei nahmen die Einnahmen in allen Bundesländern im Jahresvergleich zu, am stärksten im Stadtstaat Bremen mit 32,0 Prozent sowie in den Flächenländern Sachsen-Anhalt mit 27,3 Prozent und Mecklenburg-Vorpommern mit 17,0 Prozent. Der durchschnittliche Hebesatz aller Gemeinden kletterte nach Erhebungen der Statistiker um 1 Prozentpunkt auf 400 Prozent.

Zweithöchster Posten war die Grundsteuer B (für Grundstücke) mit einem Aufkommen von 13,3 Milliarden Euro und damit 3,4 Prozent mehr als 2015. Aus der Grundsteuer A, die bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft erhoben wird, flossen insgesamt 0,4 Milliarden Euro in die Kassen, ein kleiner Zuwachs von 0,1 Prozent. Zum Anstieg trugen auch die erhöhte Hebesätze bei: Bei der Grundsteuer B um 9 Prozentpunkte auf im Durchschnitt 464 Prozent, bei der Grundsteuer A um 5 Prozentpunkte auf 332 Prozent.

