Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Steuereinnahmen steigen im Juli wieder kräftig

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Juli deutlich gestiegen, nachdem sie noch im Vormonat wegen Rückzahlungen der Kernbrennstoffsteuer gesunken waren. Sie nahmen im Juli ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,2 Prozent zu, wie das Bundesfinanzministerium bekanntgab. Der Rückgang im Juni hatte 6,5 Prozent betragen. Der Bund verbuchte insgesamt 11,7 Prozent mehr an Steuereinnahmen und kam auf ein Aufkommen von 22,8 Milliarden Euro. Die Länder nahmen mit 24,6 Milliarden Euro um 8,5 Prozent höhere Steuern ein. Insgesamt belief sich das Steueraufkommen im Juli auf rund 52,8 Milliarden Euro. In den ersten sieben Monaten des Jahres 2017 legten die Steuereinnahmen insgesamt um 3,8 Prozent auf 379,2 Milliarden Euro zu.

Rekord bei Grund- und Gewerbesteuern - Hebesätze 2016 gestiegen

Die gute wirtschaftliche Lage in Deutschland und höhere Hebesätze haben den Städten und Gemeinden in Deutschland 2016 rekordhohe Einnahmen aus Grund- und Gewerbesteuern gebracht. Diese sogenannten Realsteuern summierten sich nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) auf 63,8 Milliarden Euro, das sind 8,2 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Den Großteil steuerte die Gewerbesteuer mit 50,1 Milliarden Euro und einem Zuwachs von 9,5 Prozent bei. Der durchschnittliche Hebesatz aller Gemeinden kletterte nach Erhebungen der Statistiker um 1 Prozentpunkt auf 400 Prozent.

Trump stellt in der Nacht zu Dienstag neue Afghanistan-Strategie vor

Nach ausgiebigen Konsultationen mit seinen Beratern will US-Präsident Donald Trump am Montag seine Strategie für den Einsatz in Afghanistan vorstellen. In einer Ansprache auf dem Militärstützpunkt Fort Myer in der Nähe von Washington werde der Präsident am Abend (21.00 Uhr Ortszeit; Dienstag 03.00 Uhr MESZ) erläutern, wie der 2001 gestartete Einsatz weitergehen soll, kündigte das Weiße Haus an.

Erste Runde der Nafta-Neuverhandlungen beendet

Die USA, Kanada und Mexiko haben die erste Runde der Neuverhandlungen zum Nafta-Freihandelsabkommen beendet. Alle drei Länder seien bemüht, den Verhandlungsprozess zu beschleunigen und das Abkommen zu verbessern, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung vom Sonntag. Ziel sei es, das Abkommen "Standards des 21. Jahrhunderts" anzupassen, die dem Wohl der Bürger aller drei Länder dienten. In der ersten Verhandlungsrunde wurden den Angaben zufolge mehr als zwei Dutzend Themen angesprochen. Alle Seiten hätten sich darauf verständigt, in den kommenden zwei Wochen nach Gesprächen mit Unternehmen in den jeweiligen Heimatländern weitere Vorschläge einzureichen. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 1. bis 5. September in Mexiko geplant, Ende September soll in Kanada weiter verhandelt werden.

+++ Konjunkturdaten

+ Thailand

BIP saisonbereinigt 2Q +1,3% gg Vorquartal (PROG +1,0%)

BIP 2Q +3,7% gg Vorjahr (PROG +3,2%)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2017 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.