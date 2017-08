Nach dem jüngsten Abverkauf am US-Aktienmarkt stellt sich für viele Anleger die Frage, ob der positive Trend in den Solarwerten auch weiterhin fortgeführt werden kann. Die letzten Monate verliefen für die Branche äußerst zufriedenstellend und Aktien wie die JinkoSolar, First Solar oder Canadian Solar bahnten sich ihren Weg nach oben.

