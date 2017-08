Am Freitag wurde auf Trading-Treff unter dem Titel "Deutsche Bank Aktie - Kursexplosion denkbar?" interessante Ansätze zu einer möglichen Kurserholung der DBK geliefert. Ebenfalls fern jeder Fundamentalanalyse habe ich ergänzend im Tageschart gestöbert und nach Ansätzen gesucht, die seine These stützen oder widerlegen. Gerade die Fibonacci Retracements deuten auf eine tatsächliche Chance in der Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...