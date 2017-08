Frankfurt - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die E.ON-Aktie (ISIN DE000ENAG999/ WKN ENAG99) eine 5,25% Aktienanleihe Protect (ISIN DE000DGP64X2/ WKN DGP64X) mit dem Basiswert E.ON vor.Die vergangenen Jahre waren alles andere als leicht für E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) und die Aktionäre des Energieunternehmens, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...