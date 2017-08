Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Cancom -0.78% LargFelderkarl (WEEKWALT): Mit Cancom haben wir in diesem Portfolio schon einmal erfreuliche Gewinne gemacht und hoffen jetzt auf eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte des IT-Anbieters. Außerdem versuchen wir Verbio per Limitorder zu kaufen. Vestas haben wir nach mehr als 60% Performance abgegeben. (21.08. 08:29) >> mehr comments zu Cancom: www.boerse-social.com/launch/aktie/cancom_se Stada Arzneimittel 0.96% MrTrost (AKR0NT): Stada wurde jetzt mit über 8% Gewinn verkauft. Ich bin echt froh, dass wir...

