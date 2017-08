PPG (NYSE:PPG) gab heute den Abschluss eines COLORFUL COMMUNITIES™-Projekts in Kecskemét (Ungarn) bekannt, das einen Beitrag zu einer frischen Lernumgebung an der Grundschule Corvin Mátyás geleistet hat. Das Colorful Communities-Programm stellt ehrenamtliche Helfer und Produkte von PPG zusammen mit finanziellen Mitteln zur Verfügung, um in lokalen Gemeinschaften in aller Welt, in denen das Unternehmen aktiv ist, für Farbe und Lebendigkeit zu sorgen. Einer dieser Standorte ist Kecskemét, wo das PPG-Automobil-Serviceteam 33 Mitarbeiter stark ist.

Im Rahmen des Projekts kamen über 140 ehrenamtliche Helfer von PPG und aus der Gemeinde zusammen und verbrachten drei Tage damit, vier Klassenzimmern, vier Umkleideräumen und dem Spielplatz der Schule neuen Glanz zu schenken. PPG unterstützte das Projekt mit über 20.000 US-Dollar, inbegriffen über 460 Liter Héra Prémium Innenfarbe auf Wasserbasis und TrinátAqua Lack auf Wasserbasis.

In der Grundschule Corvin Mátyás werden jedes Jahr rund 700 Schüler unterrichtet. Im Rahmen des Colorful Communities-Projekts wurden über 2.000 Quadratmeter an Wänden und Decken der Schule neu gestrichen und der Spielplatz wurde farbenfroh neu gestaltet.

"Kecskemét ist ein wichtiger Standort für PPG. Wir hatten viel Freude dabei, gemeinsam mit den Menschen in der Umgebung ein mit leuchtenden Farben einladender gestaltetes Lernumfeld für die Schüler und Lehrer der Grundschule zu schaffen", so Antonio Puzio, PPG Product Manager, OPTIMA EMEA, und Regional Account Manager, Daimler C. Europe. "Ich habe mich sehr gefreut, dass so viele unserer Mitarbeiter als ehrenamtliche Helfer bei dem Projekt mitgewirkt haben. Die Tage waren sehr ausgefüllt und ich freue mich auf weitere Projekte dieser Art in der Zukunft."

Das Colorful Communities-Programm ist die Flaggschiff-Initiative von PPG im Bereich des gesellschaftlichen Engagements und hat zum Ziel, die Viertel um die weltweiten Standorte von PPG zu schützen und schöner zu gestalten. Das Programm steigert das Engagement von PPG für Investitionen in örtliche Gemeinschaften und unterstützt mit ehrenamtlichen Helfern und gespendeten Produkten von PPG Projekte, die kommunale Ressourcen transformieren. In den Jahren 2015 und 2016 schloss PPG insgesamt fast 60 Colorful Communities-Projekte ab. In diesem Jahr werden voraussichtlich weitere 75 Projekte dieser Art von PPG durchführt.

PPG und die PPG Foundation haben sich dem Ziel verschrieben, den PPG-Communities in aller Welt Farbe und Glanz zu bringen. Mit Spenden in Höhe von fast 9,8 Mio. US-Dollar unterstützten wir im Jahr 2016 Hunderte von Community-Organisationen in 25 Ländern. Indem wir in Bildungschancen investieren, tragen wir heute dazu bei, die Zahl der qualifizierten Arbeitskräfte zu vermehren und die Innovatoren von morgen in mit Beschichtungen und Fertigungstechnik befassten Bereichen heranzubilden. Darüber hinaus befähigen wir Mitarbeiter von PPG dazu, für einen guten Zweck, den sie für wichtig halten, mit größerer Wirkung einzutreten, indem wir ihre ehrenamtliche Tätigkeit und Spendenaktivitäten unterstützen. Näheres finden Sie unter www.ppgcommunities.com und folgen Sie @PPG_Communities auf Twitter.

