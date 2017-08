Marktkommentar



Wirtschaftsaufschwung der Eurozone gewinnt an Schwung



Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone gewinnt weiter an Fahrt: Im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Vorjahr um 2,2%. Dies ist der stärkste Anstieg seit 2011 und markiert zugleich das 17. Quartal in Folge des Konjunkturaufschwungs der Eurozone.



Lesen Sie hier den gesamten Weekly Brief

Erfahren Sie jetzt mehr über unsere Market Insights! Aktuelle Einblicke in die Kapitalmärkte und wertvolle Analysen des wirtschaftlichen Umfelds.