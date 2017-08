Schwache Vorlagen der US-Börsen und die Terroranschläge in Spanien haben am Freitag die europäischen Aktienmärkte etwas gedrückt. Nachhaltiger belasten könnte die Börsen aber die innenpolitische Lage in den USA, hieß es. Mit dem bröckelnden Rückhalt für US-Präsident Donald Trump werde besonders der aufbrechenden Diskussion um die Schuldenobergrenze misstrauisch begegnet. Die US-Regierung kann nur noch bis September mit ihren Mitteln auskommen, wenn ihr die Gesetzgebung keine zusätzlichen Schulden genehmigt. Der Index der Reise- und Freizeit-Aktien litt besonders unter den Terroranschlägen und verlor 1,5 Prozent. Air France verloren 1,6 Prozent und IAG 2,2 Prozent. Unter den Touristiktiteln fielen Thomas Cook um 0,5...

