21.08.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Wiener Börse Veröffentlichungen (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Dividendenzahlungen und Ausschüttungen Dritter Markt ISIN Wertpapier Währung Dividende Ex-Tag record date ZahltagUS88579Y1010 3M Co USD 1,175 23.08.2017 25.08.2017 12.09.2017US64110W1027 NetEase Inc USD 0,83 23.08.2017 25.08.2017 01.09.2017 Companies im Artikel 3M Mitglied in der BSN Peer-Group Konsumgüter ...

