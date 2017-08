Liebe Trader,

Das Wertpapier eines der weltweit größten Kupferproduzenten Aurubis zeigt sich seit Anfang letzten Jahres extrem stark und konnte sich vom Primärtrendkanal sehr weit zur Oberseite lösen und hat sogar einen kurzfristigen Tertiärtrend in den letzten Handelswochen etablieren können. An diesem prallten die Kursnotierungen in der ersten Augusthälfte nach einem kurzzeitigen Rücksetzer wieder zur Oberseite ab, wodurch es im heutigen Handel intraday sogar gelungen ist die kurzfristige Konsolidierung seit den Verlaufshochs von 77,84 Euro zu durchbrechen. Das starke Interesse an den Wertpapieren von Aurubis könnte daher wieder mehrtägiges Aufwärtspotential entfalten, welches sogar bis an die Jahreshochs aufwärts reichen sollte und ein Long-Investment auf aktuellem Kursniveau besonders attraktiv macht.

Long-Chance:

Ausgehend von weiteren Kursgewinnen und einem Tagesschlusskurs oberhalb des gleitenden Durchschnitts EMA 50 wären in den kommenden Handelstagen weitere Gewinne zunächst an die Zwischenhochs um 75,00 Euro vorstellbar, darüber könne es sogar mit Leichtigkeit an die Jahreshochs bei 77,84 Euro weiter rauf gehen. Die Verlustbegrenzung sollte sich bei einem direkten Long-Engagement allerdings noch unterhalb der Marke von 68,40 Euro aufhalten, größere Verkaufssignale ergeben sich bei einem nachhaltigen Bruch des Tertiärtrends #3 und führen unweigerlich auf die darunter gelegenen Trendlinie, sowie den gleitenden Durchschnitt EMA 200 bei aktuell 63,16 Euro abwärts. Bei anhaltender schwäche ist spätestens an der markanten Unterstützung von 60,96 Euro eine mehrwöchige Gegenbewegung der Bullen zu erwarten.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 71,79 Euro

Kursziel: 75,00 / 76,50 / 77,84 Euro

Stopp: < 68,40 Euro

Risikogröße pro CFD: 3,39 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Aurubis AG , Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 71,79 Euro; 10:25 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

