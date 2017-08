Aktie im Fokus - Talanx

Die Aktie von Talanx erreichte am 27. Juli 2017 ein Verlaufshoch bei 35,59 Euro. Danach trat sie in eine Konsolidierungsphase ein, die am 11. August 2017 mit dem jüngsten Zwischentief bei 33,10 Euro endete. Dieser Kursverlauf könnte helfen, die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Bullen würden die Widerstände bei 36,18 Euro, 36,55 Euro, 37,13 Euro, 38,08 Euro, 38,66 Euro, 39,04 Euro und 39,63 Euro als mögliche Kursziele anpeilen.

Die Bären zögen die Unterstützungen bei 35,00 Euro, 34,64 Euro, 34,35 Euro und 33,69 Euro zur Kurszielbestimmung heran. Die neueste Studie der NordLB weist ein Kursziel von 38,00 Euro auf die von JPMorgan sogar 39,80 Euro. Beide Kursziele könnten auf die jeweiligen Widerstände von 38,08 Euro und 39,63 Euro anspielen.

