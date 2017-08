Das sieht gut aus, was die Aktie der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008) da zeigt - sofern man auf der Short-Seite agiert. Was derzeit auf kurz- und mittelfristiger Ebene alternativlos wäre, denn alles andere wäre ein Griff in ein fallendes Messer.

Im ersten Anlauf war es gelungen, die Aktie nach dem Bruch der zur Vollendung einer mittelfristigen Toppbildung entscheidenden Unterstützungszone 14,70/15,40 Euro im Bereich der nächstliegenden Supportzone 13,81/14,05 Euro abzufangen. Das führte aber nur zu einem Pullback an den Ausbruchslevel. Die Deutsche Bank-Aktie drehte am unteren ...

