BASF New Business, das Tochterunternehmen von BASF, untern deren Dach sich auch die kürzlich gegründete 3D-Drucktochter BASF 3D Printing Solutions befindet, hat alle Anteile des Filamente-Herstellers Innofil-3D mit Sitz in Emmen, Niederlande, erworben. Eine Zustimmung der Wettbewerbsbehörden ist nicht erforderlich.

"Mit der Akquisition geht die BASF einen Schritt weiter in der Wertschöpfungskette und bietet für den 3D-Druck nicht nur Kunststoffgranulate, sondern auch die nächste Verarbeitungsstufe, die Filamente, an", betont Volker Hammes, Geschäftsführer bei der BASF New Business ...

