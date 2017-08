Die britische Investmentbank Barclays hat Total SA von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft, das Kursziel aber auf 57 Euro belassen. In den kommenden zwölf Monaten sollten die Unternehmen der Öl- und Gasbranche wieder in der Lage sein, die Dividenden abzudecken und Schulden aus eigener Kraft abzubauen, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer Branchenstudie vom Montag. Im Vergleich mit der Konkurrenz sei das Papier des französischen Ölkonzerns Total inzwischen aber fair bewertet./ajx/gl Datum der Analyse: 21.08.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0020 2017-08-21/11:21

ISIN: FR0000120271