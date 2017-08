Der 2016 gestartete Modulhersteller verzeichnete im ersten Halbjahr 2017 einen positiven Geschäftsverlauf und bewegte sich in die Gewinnzone Bislang ist ein Siebtel der Produktionskapazität ausgelastet. Bis Jahresende will das Photovoltaik-Unternehmen die Produktion weiter erhöhen und sein Vertriebsnetz in verschiedenen europäischen Ländern ausbauen.Vor gut anderthalb Jahren hat die CS Wismar GmbH die Produktion von Solarmodulen in den ehemaligen Centrosolar-Werken wieder aufgenommen. Im ersten Halbjahr konnte der Photovoltaik-Hersteller nun einen gewinnträchtigen Geschäftsverlauf vermelden. "Nach ...

