FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Stada -Aktien haben am Montag ihren Rekordlauf mit einem Sprung bis auf 73,88 Euro fortgesetzt. Gegen Mittag führten sie den Index der mittelgroßen Werte MDax mit einem Plus von noch 1,41 Prozent auf 73,57 Euro an.

Am Freitag waren die Papiere nach der geglückten Übernahme des Arzneimittelherstellers durch die Finanzinvestoren Bain und Cinven um 13,18 Prozent auf 72,55 Euro nach oben geschnellt. Geboten hatten Bain und Cinven 66,25 Euro je Aktie.

Händler hatten das vor allem mit Eindeckungen von Leerverkäufen begründet: Spekulanten, die mit geliehenen Aktien auf fallende Kurse gesetzt hatten, müssten diese nun am Markt zurückkaufen./mis/das

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007251803

AXC0087 2017-08-21/12:10