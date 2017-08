Wien - In den kommenden Tagen werden die Ergebnisse vieler interessanter Konjunkturumfragen veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Bei den vorläufigen Schätzungen der Einkaufsmanagerindices für die Eurozone, Deutschland und Frankreich würden die Analysten von einem Rückgang ausgehen. Lediglich im deutschen Dienstleistungsbereich würden die Analysten nach dem deutlichen Rückgang in den vorangegangenen zwei Monaten eine Verbesserung der Stimmung ansetzen. Der deutsche ifo-Index dürfte weitgehend unverändert bleiben, wobei die Analysten bei der Einschätzung der aktuellen Lage ein wenig Luft nach oben sehen und bei den Zukunftserwartungen mit einer kleinen Eintrübung rechnen würden.

