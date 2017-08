Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Aktien der Wienerberger leicht von 24,0 auf 23,0 Euro gesenkt. Die Anlageempfehlung lautet weiterhin "Buy".

Nach der Zahlenvorlage am Donnerstag sind die Wienerberger-Aktien um mehr als zehn Prozent abgestürzt. RCB-Analyst Markus Remis hält diese Marktreaktion in Anbetracht der weitgehend im Rahmen ausgefallenen Quartalsergebnisse für übertrieben. Der Abverkauf könnte von dem vorsichtigeren Ausblick auf den deutschen Wohnungsmarkt getrieben worden sein, so der Experte. Das Wienerberger-Management stuft diesen derzeit als stabil ein, zuvor galt Deutschland für den Baukonzern noch als Wachstumsmarkt.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die RCB-Analysten 1,06 Euro für 2017, sowie 1,31 bzw. 1,58 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,35 Euro für 2017, sowie 0,45 bzw. 0,55 Euro für 2018 bzw. 2019.

Am Montag zu Mittag notierten die Wienerberger-Titel an der Wiener Börse mit minus 1,90 Prozent bei 17,55 Euro.

ISIN: AT0000831706