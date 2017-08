Die Deutsche Post peilt im wichtigen Weihnachtsgeschäft in Deutschland einen neuen Rekord in ihrem boomenden Paket-Geschäft an. Er rechne mit einer Menge von "signifikant über acht Millionen", an Spitzentagen sogar mit 8,7 Millionen Paketen am Tag, sagte Post-Vorstandsmitglied Jürgen Gerdes am Montag in Bochum.

Den vollständigen Artikel lesen ...