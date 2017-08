Liebe Leser,

die Gazprom-Aktie hat in diesem Jahr erstmals seit 2011 den technischen Abwärtstrend überwinden können. Gleichzeitig schaffte es der Wert über den 100-Wochendurchschnitt. Um einen Trend jedoch endgültig zu beenden, sollte aus meiner Sicht in vielen Fällen auch der langfristige 200-Wochendurchschnitt überwunden werden. Das ist der Aktie von Gazprom bisher leider nicht gelungen. Mehr noch: Zur Mitte des Jahres hin taucht der Wert erneut in den Abwärtstrend ein. Weitere Abgaben ... (David Iusow-Klassen)

