Seit einem Kursstand von 11,58 Euro aus Anfang 2009 befindet sich das Wertpapier von Zooplus in einem intakten Aufwärtstrend und konnte sich bislang auf ein Verlaufshoch von 200,15 Euro im Mai dieses Jahres hochschrauben. Dort allerdings setzte eine mehrmonatige Konsolidierungsbewegung ein, die sich in Richtung des Unterstützungsniveaus von 145,50 Euro ausgebreitet hat. Zwar stoppte der Abverkauf auf dem gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis um 153,00 Euro, kurze Zeit später setzte sogar eine deutliche Erholungsbewegung zurück an den kurzfristigen Abwärtstrendkanal um 164,85 Euro ein. An dieser Stelle halten sich zurzeit noch Bullen und Bären das Gleichgewicht, die Chancen auf einen nachhaltigen Ausbruch, sowie daraus resultierendes Kaufsignal überwiegen aber. Genau hierauf können nun interessierte Marktteilnehmer über entspreche Long-Positionen setzen und an einem baldigen Kursschub in dem Wertpapier von Zooplus partizipieren.

Solange das Kursniveau von 164,85 Euro als Widerstand fungiert, bleibt Zooplus kurzfristig anfällig für Rücksetzer auf rund 160,00 Euro. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über das erst genannte Niveau kann zu einem wahren Kursschub zunächst an 178,20 Euro aufwärts führen, darüber könnten sogar noch die Jahreshoch bei 200,15 Euro angesteuert werden und machen einen Long-Investment durchaus attraktiv. Die Verlustbegrenzung sollte sich in diesem Fall aber noch knapp unter der Marke von 153,50 Euro bewegen, sodass die bevorstehende Volatilität die Positionen nicht vorzeitig ausknockt. Fallen hingegen die jüngsten Tiefs um 153,00 Euro, so muss mit einem Kursrückgang auf das Niveau von mindestens 129,70 Euro gerechnet werden. In diesem Fall würde sich der aktuelle Abwärtstrend noch um einige Wochen verschieben.

Einstieg per Stop-Buy-Order: 164,85 Euro

Kursziel: 178,20 / 185,00 / 200,15 Euro

Stopp: < 153,50 Euro

Risikogröße pro CFD: 11,35 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Zooplus AG , Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 162,35 Euro; 12:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

