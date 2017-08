Liebe Leser,

was war da los? Die Nordex-Aktie ging am letzten Handelstag der vergangenen Woche mit einem herben Minus von rund 4,3% oder 0,52 Euro im Xetra-Handel ins Wochenende, der Schlusskurs lag da bei 11,68 Euro. Und plötzlich ist die 10-Euro-Marke gar nicht mehr so beruhigend weit entfernt, wie es noch zur Monatsmitte ausgesehen hatte, als die Notierung im Bereich 12,60 Euro lag. Auf Jahressicht gesehen hat sich der Kurs aktuell in etwa halbiert. Ja, im Juni hatte die 10-Euro-Marke ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...