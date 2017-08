Nachdem die Übernahme von Stada im zweiten Anlauf geklappt hat, will sich der Konzern wieder dem Tagesgeschäft widmen. Der amtierende Vorstandschef Engelbert Tjeenk Willink hat auch schon Pläne - aber nicht viel Zeit.

Willinks Vertrag läuft nur noch bis Ende des Jahres, der Manager wollte es so. Wenn es ein paar Monate länger dauern sollte, würde es das auch machen, sagt er. Die neuen Eigentümer werden allerdings bald versuchen, einen Unternehmenschef nach eigenem Gusto zu installieren - als Favorit gilt der frühere Ratiopharm-Chef Claudio Albrecht.

Für die verbleibende kurze Zeit hat Willink allerdings große Pläne und will noch einschneidende Veränderungen durchsetzen - natürlich alles in Absprache mit Bain und Cinven natürlich. Bislang galt Stada etwa weniger als eine Einheit sondern eher als ein Konglomerat von einzelnen Unternehmen. Es habe wenig Synergien zwischen der Zentrale und den Organisationen in den Ländern gegeben beklagte Willink während einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Die Länderorganisationen ...

