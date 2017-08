Themen heute:

Kia gibt Preis für Niro Plug-in Hybrid bekannt /// Neues Brennstoffzellen-SUV von Hyundai: Reichweite mit Klasse

1.

Das kompakte Hybrid-Crossover Kia Niro gehört mit einem kombinierten Verbrauch von 3,8 Litern pro 100 Kilometer zu den sparsamsten Modellen seines Segments. Doch dieser Wert lässt sich noch unterbieten: Nur 1,3 Liter pro 100 Kilometer (29 g/km CO 2 ) verbraucht der Niro Plug-in Hybrid durchschnittlich, der rein elektrisch 58 Kilometer weit und bis zu 120 Stundenkilometer schnell fahren kann.

Jetzt hat der Deutschlandvertrieb die Preise und Ausstattungsdetails der neuen Modellvariante mit Steckdosenanschluss bekanntgegeben, die im September auf den Markt kommt.

Die Einstiegsversion Edition 7 kostet 32.350 Euro und bietet bereits eine umfangreiche Serienausstattung. Inklusive der staatlichen Kaufprämie, die bei Plug-in-Hybriden 3.000 Euro beträgt, ist der Niro Plug-in Hybrid damit ab 29.350 Euro erhältlich. Wie bei dem Hersteller üblich umfasst der Kaufpreis die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie, die auch für die Antriebsbatterie gilt.

"Mit der neuen Plug-in-Hybrid-Variante wird das volle Potenzial unseres modernen Crossover-Modells deutlich", sagt Geschäftsführer Steffen Cost. "Der Niro basiert auf einer speziell für Hybridfahrzeuge entwickelten Plattform und kombiniert ein attraktives, kraftvolles SUV-Design mit den hybrid-typischen niedrigen Emissionen. Beim Niro Plug-in Hybrid kommt nun die Möglichkeit hinzu, kurze Fahrten und tägliches Pendeln rein elektrisch zu absolvieren."

2.

Hyundai Motor gibt noch vor der offiziellen Präsentation der nächsten Generation eines wasserstoffbetriebenen Fahrzeugs Anfang 2018 einen Ausblick auf das neue Brennstoffzellen-SUV. Dieses Modell stellt die Nachfolgegeneration des ix35 Fuel Cell dar.

Bei einer Präsentation in Seoul (Südkorea) zeigte Hyundai das technisch weiterentwickelte Fahrzeug mit futuristisch anmutendem Design erstmals der Öffentlichkeit. Damit unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für eine abgasfreie und klimaneutrale Mobilität in der Zukunft.



Das in Seoul vorgestellte SUV ist bereits die zweite Generation eines Brennstoffzellenfahrzeugs, das Hyundai in Serie produziert. Das vorgestellte Modell verwendet die vierte Generation der vom Unternehmen selbstentwickelten Brennstoffzellentechnologie. Bereits 1998 hat man mit der Forschung und Entwicklung in der Brennstoffzellen-Technologie begonnen und sein erstes Brennstoffzellenfahrzeug auf Basis des Santa Fe präsentiert.

