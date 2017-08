DAX - Schwacher Wochenstart

Henry Philippson,

Hallo am Vormittag,

der DAX® brachte am Freitag die avisierte Erholung ausgehend von der Unterstützung im Bereich 12.080/99 Punkte. Heute Morgen startet der Index dann erneut schwächer und dümpelt seitdem lustlos in einer engen Spanne in der Nähe der Bewegungstiefs.

Im Stundenchart hat sich ein kurzfristiger Abwärtstrend etabliert. Sollte dieser überwunden werden können wäre eine größere Erholung in den Bereich 12.200 bis 12.250 Punkte zu präferieren. Ein erneuter Rückfall und ein Stundenschlusskurs unterhalb von 12.080 Punkten dürfte prozyklische Verläufe und eine erneute Verkaufswelle nach sich ziehen. Die geopolitischen Entwicklungen könnten hier das Zünglein an der Waage werden, aktuell fehlt es noch an Impulsen.

DAX® in Punkten 1-Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 03.08.2017 - 21.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 21.08.2012 - 21.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

