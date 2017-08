Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesbank hält 2 Prozent Wachstum 2017 für möglich

Die Deutsche Bundesbank hat sich sehr zuversichtlich zu den Wachstumsperspektiven Deutschland geäußert. In ihrem aktuellen Monatsbericht prognostiziert sie eine anhaltend schwungvolle Konjunktur für das laufende dritte Quartal und hält für 2017 insgesamt ein Wachstum von mindestens 2 Prozent für möglich.

Merkel will Fahrverbote für Dieselautos in Städten verhindern

Im Zusammenhang mit dem Abgasskandal will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Fahrverbote für Dieselautos in deutschen Städten verhindern. "Wir arbeiten daran, dass es keine Fahrverbote gibt", sagte die Kanzlerin am Montag im Interview mit der "Bild"-Zeitung. Angesichts der Sorge vieler Autofahrer vor einem Wertverlust ihres Diesel-Autos müsse die Politik in den betroffenen Städten "Situationen schaffen, in denen eben keine Fahrverbote notwendig sind, und auch nicht gerichtlich verordnet werden".

Verhandlungspartner wollen Nafta-Freihandelsabkommen rasch modernisieren

Mit einem Bekenntnis zur raschen Fortführung der Gespräche haben die USA, Kanada und Mexiko die erste Runde ihrer Neuverhandlungen über das Nafta-Freihandelsabkommen beendet. Ziel aller drei Länder sei es, das Abkommen den "Standards des 21. Jahrhunderts" anzupassen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung vom Sonntag. Die Verhandlungen sollen nun in einem engen zeitlichen Rhythmus fortgeführt werden, konkrete Ergebnisse gab es zunächst nicht.

Einziger Gewinner im Einzelhandel sind niedrige Preise

Die Maxime ist eine der vielleicht elementarsten des Einzelhandels, aber nach den Zahlen für das zweite Quartals ist es nun auch dem letzten Investor glasklar: Niedrige Preise sind entscheidend. Die einzigen Gewinner in einer ansonsten trostlosen Einzelhandelslandschaft waren diejenigen mit den niedrigsten Preisen.

Niedersächsischer Landtag stimmt mit großer Mehrheit für Selbstauflösung

Rund zweieinhalb Wochen nach dem überraschenden Aus für die rot-grüne Landesregierung hat der niedersächsische Landtag am Montag seine Auflösung geschlossen. Von 136 anwesenden Abgeordneten stimmten am Montag in Hannover 135 Parlamentarier für einen entsprechenden Antrag, der den Weg für eine vorgezogene Neuwahl am 15. Oktober frei macht. Ein Abgeordneter stimmte dagegen, Enthaltungen gab es nicht.

Merkel kritisiert Job-Pläne von Altkanzler Schröder

Der geplante Aufsichtsratsposten für Altkanzler Gerhard Schröder beim russischen Ölkonzern Rosneft ist nach Ansicht seiner Nachfolgerin ein falscher Karriereschritt. "Ich finde das, was Herr Schröder macht, nicht in Ordnung", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag im Interview mit der Bild-Zeitung. Sie selber strebe keinen Posten in der Wirtschaft an, wenn sie einmal nicht mehr Bundeskanzlerin sei, versicherte die CDU-Vorsitzende.

Auto rast in Bushaltestellen in Marseille - Ein Toter

In der südfranzösischen Hafenstadt Marseille ist ein Auto in zwei Bushaltestellen gerast. Mindestens ein Passant starb, der Fahrer wurde nach der zweiten Attacke am Montagmorgen festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Zuvor war der Wagen bereits in eine andere Bushaltestelle gerast und hatte dort einen Menschen schwer verletzt.

Staatsanwalt: Keine Hinweise auf Terroranschlag in Marseille

Bei dem tödlichen Vorfall in der französischen Hafenstadt Marseille handelt es sich nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft nicht um einen Anschlag. Nichts deute auf einen "terroristischen Akt" hin, sagte Staatsanwalt Xavier Tarabeux am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Bei dem Festgenommenen sei ein Schreiben einer psychiatrischen Klinik gefunden worden.

USA fiebern der totalen Sonnenfinsternis entgegen

Millionen von Menschen quer durch die USA fiebern einer totalen Sonnenfinsternis entgegen: Erstmals seit 99 Jahren ist das seltene Naturschauspiel am Montag in den Vereinigten Staaten von Küste zu Küste zu sehen. Spezialbrillen zum gefahrlosen Blick auf die verdunkelte Sonne sind vielerorts ausverkauft oder nur noch zu astronomischen Preisen zu bekommen, fliegende Händler bieten Sonnenfinsternis-T-Shirts und -Anstecknadeln an.

Militärmanöver der USA und Südkoreas begonnen

Inmitten schwerer Spannungen mit Nordkorea haben die USA am Montag ihr jährliches gemeinsames Militärmanöver mit dem Verbündeten Südkorea begonnen. Zehntausende Soldaten nehmen an den auf zwei Wochen angelegten Übungen teil. Seitens der US-Armee beteiligen sich insgesamt 17.500 US-Soldaten. Nordkorea fühlt sich durch das Manöver bedroht. Südkoreas Präsident Moon Jae In wies nordkoreanische Vorwürfe der Kriegstreiberei zurück.

Verdacht gegen Gruppe mutmaßlicher Rechtsextremisten nicht erhärtet

Bei den Ermittlungen der Bundesanwaltschaft gegen eine Gruppe mutmaßlicher Rechtsextremisten hat sich der Verdacht der Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung nicht erhärtet. Es habe sich zwar die rechtsextremistische Weltanschauung der Beschuldigten bestätigt, aber die Ermittlungen hätten keine "hinreichenden Belege für eine organisatorische und strukturelle Verbundenheit" geliefert, erklärte die Karlsruher Behörde am Montag.

