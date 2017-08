FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der angekündigten Milliardenfusion von Linde mit dem amerikanischen Industriegasekonzern Praxair werben Vorstand und Aufsichtsrat der Linde AG abermals um die Gunst ihrer Aktionäre. Den Aktionären werde geraten, das Tauschangebot anzunehmen, teilte Linde mit. Der Vorstand und die Mehrheit im Aufsichtsrat sei der Auffassung, dass der Unternehmenszusammenschluss im "besten Interesse der Linde AG, ihren Aktionären und weiteren Stakeholder" sei.

Nach der Genehmigung durch die Finanzaufsicht Bafin legte der Münchener Konzern in der vergangenen Woche sein formelles Umtauschangebot für die eigenen Anteilseigner vor. Sie haben nun bis 24. Oktober Zeit, ihre Aktien in Anteile an der neuen Holding Linde plc zu tauschen. Für jede zum Umtausch eingereichte Aktie der Linde AG erhalten Aktionäre 1,54 Aktien der Linde plc. Die nach irischen Recht gegründete Holding bekommt einen Doppelsitz - handelsrechtlich liegt er in der irischen Hauptstadt Dublin, steuerrechtlich in der südenglischen Stadt Guildford, wo auch die Hauptverwaltung ansässig sein wird. Auf Seiten von Linde ist eine Annahmequote von 75 Prozent nötig, damit die Fusion unter Gleichen zustande kommt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2017 07:31 ET (11:31 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.