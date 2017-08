Auch nach der Übernahme von Stada steht die Zentrale in Bad Vilbel nicht zur Diskussion, bekräftigt Vorstandschef Engelbert Willink. Die neuen Eigner Bain und Cinven hätten Zusagen zum Schutz der Beschäftigten gemacht.

Nach dem hauchdünn besiegelten Verkauf an Finanzinvestoren tritt der Arzneimittelhersteller Stada Sorgen vor einem Arbeitsplatzabbau entgegen. "Die Zentrale in Bad Vilbel steht nicht zur Diskussion", sagte Vorstandschef Engelbert Willink am Montag in einem Pressegespräch. Zwar gebe es noch keine genauen Personalplanungen unter den neuen Eignern Bain und Cinven. "Es deutet aber nichts darauf hin, dass künftig weniger Arbeit ...

