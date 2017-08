Stuttgart - Nachdem sich AT&T Inc. Ende Juli schon insgesamt 22,5 Milliarden USD am Anleihemarkt besorgt hat, geht der Trend zur Mega-Anleihe weiter, so die Börse Stuttgart.Vergangene Woche habe sich nicht nur BAT Capital Corp. 17,25 Milliarden USD, 450 Millionen Pfund und 3,1 Milliarden Euro über eine Anleihemission besorgt, auch Amazon.com Inc. habe eine Mega-Anleiheemission über 16 Milliarden USD getätigt.

Den vollständigen Artikel lesen ...