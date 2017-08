Nach dem Anschlag von Turku werden neue Einzelheiten bekannt. Zuletzt hatten die Behörden den Namen des tatverdächtigen Marokkaners bekanntgegeben. Dieser soll sich zeitweise auch in Deutschland aufgehalten haben.

Der Messer-Attentäter von Turku hatte sich von Ende 2015 bis Anfang 2016 in Deutschland aufgehalten. Dies sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums am Montag in Berlin. Der 18 Jahre alte Marokkaner habe in dieser Zeit keinen Asylantrag gestellt. Er sei aber erkennungsdienstlich behandelt worden.

Weitere Angaben machte die Sprecherin nicht. Bei dem Angriff in der finnischen Stadt waren am Freitag zwei Finninnen erstochen sowie sechs Frauen und zwei Männer verletzt worden. Am Dienstag soll der Terrorverdächtige dem Haftrichter vorgeführt ...

