Carl Zeiss Meditec AG: ZEISS treibt Fortschritt in der Digitalisierung der Augenheilkunde weiter voran

ZEISS akquiriert Veracity Innovations, LLC

ZEISS treibt Fortschritt in der Digitalisierung der Augenheilkunde weiter voran

Mit der Akquisition von Veracity Innovations, LLC, erweitert die Medizintechnik von ZEISS ihr digitales Angebot um eine intelligente Cloud-basierte Plattform

DUBLIN (Kalifornien/USA) / JENA (Deutschland), 21. August 2017 Mit der Akquisition von Veracity Innovations, LLC, das von den renommierten Augenärzten Dr. Kyle Smith und Dr. Kerry Solomon geführt wird, treibt ZEISS den Fortschritt in der Digitalisierung der Augenheilkunde weiter voran. Die Cloud-basierte Technologieplattform ermöglicht Ärzten auf den Patienten zugeschnittene Behandlungen und maximiert so klinische Effizienz mit exzellenten Ergebnissen durch die intelligente Verknüpfung relevanter Daten für spezifische klinische Applikationen über das gesamte Spektrum der Behandlung hinweg. ZEISS setzt weiter auf den Fortschritt der Digitalisierung in der Medizintechnik und erweitert seine marktführenden digitalen Lösungen für die Augenheilkunde durch den Erwerb von Veracity Innovations, einer intelligenten Cloud-basierten Plattform, die Ärzten einen schnellen und einfachen Zugang zu entscheidenden klinischen Daten in jedem Schritt der Diagnose und Behandlung von Patienten ermöglicht.

"Die digitale Technologie verändert unser Leben von Grund auf und hat auch einen erheblichen Einfluss auf das Gesundheitswesen", erläutert Dr. Ludwin Monz, Vorstandsvorsitzender bei Carl Zeiss Meditec. Daten effizient zusammenzuführen und geschickt und sicher zu nutzen, auch unter Einsatz künstlicher Intelligenz, verändert derzeit die medizinische Praxis und eröffnet neue Möglichkeiten für eine fortschrittliche Patientenversorgung."

"ZEISS wendet sich fortwährend zukunftsweisenden Trends zu, wie beispielsweise der Digitalisierung, um Ärzten innovative Lösungen zu bieten, mit denen sie ihren Patienten helfen können", fährt Dr. Monz fort.

Das beim Jahreskongress der American Society of Cataract und Refractive Surgery (ASCRS) im Mai 2017 vorgestellte Veracity ist eine leistungsstarke und intuitiv zu bedienende Cloud-basierte Plattform für Planung, Management und Analyse in der Kataraktchirurgie, mit der Chirurgen und ihre klinischen Teams in die Lage versetzt werden, die von Patienten erwarteten hervorragenden Ergebnisse auf einfache und nachhaltige Weise erzielen zu können. Veracity arbeitet mit Elektronischen Patientenakten und diagnostischen Geräten zusammen, um genau die jeweils relevanten Daten bereitzustellen, die in jedem Einzelschritt benötigt werden - vom ersten Patientenbesuch über die komplette Planung, Zeiteinteilung und Operation bis hin zur Nachsorge. So können ein schlanker klinischer Prozess, Erhöhung der Produktivität und Verringerung von potenziellen menschlichen Fehlerquellen sichergestellt und gleichzeitig eine auf den Patienten zugeschnittene Behandlung ermöglicht werden.

"ZEISS bietet bereits heute moderne digitale Lösungen, die Ärzte bei ihren klinischen Entscheidungen und beim effizienten Datenmanagement unterstützen. Unser System ZEISS FORUM mit seinen klinischen Arbeitsplätzen verbindet Diagnosegeräte innerhalb einer Praxis miteinander, integriert die Daten und liefert sie an verschiedene Stationen im Behandlungsverlauf - ob in die Verwaltung oder in den OP", sagt Jim Mazzo, Global President Ophthalmic Devices bei Carl Zeiss Meditec. "Dies ergänzen wir nun durch die Veracity-Plattform - eine einfache, Cloud-basierte Lösung, die Ärzten und ihren Teams genau die Informationen bereit stellt, die sie an jedem einzelnen Schritt im klinischen Prozess benötigen, so dass sie effizienter arbeiten, Risiken eingrenzen und die optimalen Ergebnisse für ihre Patienten erzielen können. Veracity hat ein hervorragendes Team und wir heißen alle Mitarbeiter herzlich willkommen bei ZEISS."

"Wir freuen uns darauf, unsere Kräfte mit dem ZEISS Team und seinen Innovationsführern bündeln zu können, die bereits so viele bahnbrechende medizinische Technologien entwickelt und auf den Markt gebracht haben", meint Dr. Solomon. "ZEISS hat die Vision und Expertise, um diese Technologie auf die nächste Stufe zu bringen und damit die Kataraktchirurgie zu revolutionieren und sie auch in andere Applikationsbereiche der Ophthalmologie und darüber hinaus weiter zu tragen."

Ansprechpartner für die Presse: Alice Genevieve Swinton, Director Communications, Carl Zeiss Meditec, Inc. Tel.: +1 925 560 5163, E-Mail: alice.swinton@zeiss.com

Kontakt für Investoren und Presse: Sebastian Frericks, Director Investor Relations, Carl Zeiss Meditec AG Tel.: +49 3641 220-106, E-Mail: investors.meditec@zeiss.com

www.zeiss.com/press

Über Carl Zeiss Meditec AG

Die im TecDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704) ist einer der weltweit führenden Medizintechnik-Anbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit etwa 2.900 Mitarbeitern erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2015/16 (30. September) einen Umsatz von 1.088 Millionen EUR.

Hauptsitz des Unternehmens Jena (Deutschland). Neben weiteren Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent seiner Mitarbeiter an Standorten in USA, Japan sowie Spanien und Frankreich vertreten. Das Center for Research and Development (CARIn) in Bangalore, Indien, und das Carl Zeiss Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, stärken unsere Präsenz auch in diesen schnell wachsenden Ländern. Etwa 41 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Die übrigen 59 Prozent werden von der Carl Zeiss AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und optoelektronischen Industrie, gehalten.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite: www.zeiss.de/med

Über Veracity Innovations LLC Veracity Innovations, LLC, ein medizinisches Software-Unternehmen wurde, in Temple, Texas von Dr. Kyle Smith, Jeremiah Elliott und Dr. Kerry Solomon gegründet, um innovative und relevante Softwarelösungen für Augenärzte zu entwickeln. Die beiden Ophthalmologen sind Kataraktchirurgen mit einer kombinierten klinischen Berufserfahrung von rund 60 Jahren. Dr. Smith und Mr. Elliott haben seit 9 Jahren im Bereich der Informationstechnologie für die Ophthalmologie zusammengearbeitet.

Das Gründerteam setzt sich leidenschaftlich für die Entwicklung signifikanter Tools für Augenärzte ein, die kosteneffizient und einfach zu bedienen sein sollen. Das Unternehmen greift dabei auf die Kraft der Cloud zurück, um verschiedene Technologien zu integrieren, große Mengen an Patientendaten zu verarbeiten und Ergebnisse zu generieren, die Ärzten helfen können, bessere Entscheidungen für ihre Patienten zu treffen.

