Der Vertrag umfasst gemeinsame Finanzierung und Entwicklung

Der unmittelbare Fokus liegt auf TAK-671, einem therapeutischen Kandidaten, der den ungedeckten Behandlungsbedarf für schwere akute Pankreatitis deckt.

Samsung Bioepis Co., Ltd. gab heute bekannt, dass es einen strategischen Kooperationsvertrag mit Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) zur gemeinsamen Finanzierung und Entwicklung neuer biologischer Therapien für ungedeckte Behandlungsbereiche abgeschlossen hat. Die beiden Unternehmen werden sofort mit der Arbeit an dem ersten therapeutischen Kandidaten des Programms beginnen, TAK-671, das zur Behandlung von akuter Pankreatitis dienen soll.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170821005448/de/

Christopher Hansung Ko, President CEO of Samsung Bioepis. (Photo: Business Wire)

"Takedas umfassendes Wissen und seine Expertise in der Medikamententwicklung macht das Unternehmen zum idealen Partner für uns, da wir bei Samsung Bioepis ein neues Kapitel beginnen", so Christopher Hansung Ko, President und CEO, Samsung Bioepis. "Vor fünf Jahren stießen wir zur biopharmazeutischen Industrie mit dem Entschluss, die Art und Weise, wie Therapien zum Patienten gelangen zu ändern, indem wir die veralteten Prozesse durch neue und innovative Verfahren ersetzen. Zusammen mit Takeda freuen wir uns darauf, diese Vision zu verwirklichen, indem wir die Entwicklung effektiver Therapien für Patienten beschleunigen, für die es derzeit keine brauchbare Option gibt."

Die Partnerschaft mit ihrem geteilten Risiko verbindet die agile biologische Entwicklungsplattform von Samsung Bioepis mit den erstklassigen Experten in der Medikamententwicklung von Takeda zur gemeinsamen Entwickeln von innovativen Therapien, die bedeutenden Wert für die Patienten darstellen, die sie benötigen. Einzelheiten der Zusammenarbeit wurden nicht veröffentlicht.

"Bei Takeda wird anders gedacht und zwar kreativ was eine Partnerschaft erfolgreich macht und wie wir unsere Stärken durch Zusammenarbeit mit Partnern mit kompatibler Expertise ausbauen können", erklärte Daniel Curran, M.D., Head, Center for External Innovation, Takeda. "Diese Zusammenarbeit mit Samsung Bioepis tut genau das, indem sie unsere einzigartigen Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung mit frischen und innovativen klinischen Verfahren kombiniert. So können wir das Potenzial für eine erfolgreiche Einführung von wichtigen Medikamenten für Patienten optimieren.

Über Samsung Bioepis Co., Ltd.

Samsung Bioepis ist ein 2012 gegründetes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Realisierung einer Gesundheitsversorgung verpflichtet hat, die für jeden zugänglich ist. Durch Innovationen bei der Produktentwicklung und eine strenge Verpflichtung zu höchster Qualität zielt Samsung Bioepis darauf ab, das weltweit führende biopharmazeutische Unternehmen zu werden. Samsung Bioepis arbeitet weiterhin an einer umfangreichen Pipeline mit Biosimilar-Kandidaten. Dazu zählen sechs Kandidaten der ersten Welle, mit denen die therapeutischen Fachgebiete Immunologie, Onkologie und Diabetes abgedeckt werden. Samsung Bioepis ist ein Joint Venture von Samsung BioLogics und Biogen. Weitere Informationen finden Sie unter www.samsungbioepis.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170821005448/de/

Contacts:

Media Contacts:

Samsung Bioepis

Mingi Hyun

+82-31-8061-1594

mingi.hyun@samsung.com

-

Takeda

Kelly Schlemm USA

+1-617-551-8865

kelly.schlemm@takeda.com