Der chinesische Autobauer Great Wall Motor zieht ein Kaufangebot für Fiat Chrysler in Betracht. Das bestätigte ein Sprecher von Great Wall Motor gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Experten sind allerdings skeptisch, ob eine Übernahme klappen könnte. Grund sind die Spannungen in der Handelspolitik zwischen der US-Regierung und China. Erfahren Sie hier mehr dazu... Zudem gibt Johanna Claar, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.