Talanx hat erst in der vergangenen Woche richtig starke Zahlen vorgelegt. Gleichzeitig erhöhte der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr. An den Märkten kamen die Nachrichten gut an. Für Maximilian Völkl von DER AKTIONÄR ist Talanx ein klarer Kandidat für den Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.