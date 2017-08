WIEN/LINZ/ECHING (dpa-AFX) - Die Verschmelzung des deutschen Kleincomputerherstellers Kontron auf die S&T-Tochter S&T Deutschland Holding ist nun abgeschlossen. Das gab die börsennotierte österreichische S&T AG am Montagnachmittag bekannt. Mit dem Vollzug erlischt die Börsennotierung von Kontron, die Aktionäre werden Anteilshaber der nicht börsennotierten S&T Deutschland Holding AG. Diese firmiere künftig unter dem Namen Kontron S&T AG mit Hauptsitz in Augsburg, hieß es.

Damit sei auch die Voraussetzung für die bereits avisierte Sachkapitalerhöhung der S&T geschaffen. S&T werde den neuen Aktionären anbieten, deren neue Aktien in die S&T AG einzubringen. "Die ehemaligen Kontron-Aktionäre sollen so die Möglichkeit erhalten, ihre derzeit nicht börsennotierten Aktien an der S&T Deutschland Holding AG gegen Gewährung neuer, börsennotierter Aktien der S&T AG einzulegen", gab die Firma in der Mitteilung bekannt. Das Bezugsrecht der Aktionäre der S&T AG werde deswegen ausgeschlossen./kan/cam/he

