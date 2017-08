Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

SAP Ariba "Making Procurement Awesome": Die globale Erfolgsgeschichtesetzt sich fort(press1) - Unternehmen erzielt zweistelliges Wachstum mit Lieferanten undEinkäufern, die bei der erfolgreichen Digitalisierung des Einkaufs auf dasBusiness-Netzwerk und Anwendungen von SAP Ariba vertrauenMünchen, 21. August 2017 - Das weltweit größte Business-Netzwerk setztseinen Wachstumskurs fort: Immer mehr Einkäufer und Lieferanten aus allerWelt vertrauen bei der Digitalisierung des Einkaufs auf SAP Ariba [1].Während des zweiten Quartals, das am 30. Juni endete, verzeichnet SAPeinen Zuwachs um 33 Prozent an neuen Cloud-Buchungen ein Ergebnis dasinsbesondere auf den starken Anstieg an Cloud-Buchungen bei SAP Aribazurückzuführen ist."Die Aufgabe des Einkaufs ist es heute, dem Unternehmen zu mehr Agilität,einer vereinfachten Kauferfahrung und möglichst automatisiertem Business-to-Business-Commerce zu verhelfen", erklärt Alex Atzberger, President vonSAP Ariba. "Das geht nicht mit einem Flickwerk aus Einzellösungen, die nurals Kostensenkungsmaßnahmen konzipiert wurden. Unternehmen brauchen dafürein integriertes End-to-End-Angebot, das den Komfort und die Agilität vonCloud-Anwendungen mit der Stärke von Enterprise-Anwendungen sowie derKonnektivität, Intelligenz und globalen Reichweite von offenen Business-Netzwerken verbindet."Der Antrieb für einen starken Einkauf rund um den GlobusIm letzten Quartal haben sich Unternehmen aller Größenordnungen weltweitfür die Angebote des von SAP Ariba entschieden, um ihre Ausgaben in allenKategorien zu managen, einschließlich direkte und indirekte Ausgaben sowieAusgaben für vorübergehend Beschäftigte und Dienstleistungen - und von dendamit verbundenen Vorteilen zu profitieren."Green Cross hat sich für eine integrierte Einkaufsstrategie entschieden,um Prozesse zu verbessern und Innovationen einzuführen", so Ryu Man-Kyu,Associate Director of Purchasing bei Green Cross Corporation, einemaufstrebenden Unternehmen der globalen Biotechnologiebranche aus Korea."Mit der innovativen Technologie und dem Business-Netzwerk von SAP Aribakönnen wir einen einfachen, transparenten Procurement-Prozess umsetzen,der uns einen Marktvorteil verschafft.""Wir haben uns für SAP Ariba entschieden, weil die Suite aus Modulenhochintegrierte Lösungen bietet, mit deren Hilfe NS BrandsEinkaufsaktivitäten skalieren und gleichzeitig Ausgaben kontrollieren,Rechnungsstellung und Verträge automatisieren sowie Beschaffungsanfragenaus verschiedenen Sourcing-Standorten effektiver managen kann," erklärteMatt Volker, Vice President Supply Chain bei NS Brands, Ltd., einemvertikal integrierten Anbieter für Premiumerzeugnisse mit Sitz in SanAntonio, Texas.In Nordamerika nutzen über 3 Millionen neue Abonnenten die Möglichkeitendes unterstützen Einkaufs [2] von SAP Ariba, einer im Markt führendenInnovation, mit deren Hilfe Einkaufsorganisationen eine kontextbezogeneErfahrung kreieren können, die die Anwender automatisch zu ihrenbenötigten Waren und Dienstleistungen führt und während des Einkaufs fürdie Einhaltung von Unternehmensrichtlinien und -prozessen sorgt.Im Nahen Osten hat Saudi Aramco Pläne für einen digitalen Marktplatz mitSAP Ariba-Lösungen bekanntgeben, der dem Unternehmen die Vernetzung undZusammenarbeit mit Tausenden von globalen Lieferanten sowie das Abwickelnvon Transaktionen ermöglicht.In Lateinamerika vertraut die LATAM Airlines Group auf das Ariba Network,um mehr Lieferanten zu erreichen und die Cloud-basierten Anwendungen vonSAP Ariba mit dem unternehmenseigenen ERP-System zu integrieren. Auf dieseWeise entsteht ein Best-in-Class-Procurement-Prozess, der dieBetriebskosten senkt und die Ergebnisse verbessert. Und die BoticarioGroup, der drittgrößte Kosmetikanbieter Brasiliens und das größte Kosmetik-Franchiseunternehmen der Welt, wird ihr Einzelhandelsgeschäft mit Hilfeverschiedener SAP Ariba-Lösungen vereinfachen.Auch Fujitsu, Otsuka Pharma und Swiss Post in Europa, Hong Kong Electricin der Region Greater China und viele andere Einkaufsorganisationen rundum den Globus vertrauen auf SAP Ariba bei der Optimierung ihres Einkaufs.Ein neues HandelszentrumLieferanten sind ebenfalls mit von der Partie. Über 165.000Verkaufsorganisationen haben sich dem Ariba(R) Network [3] angeschlossen,denn dort findet der globale Handel statt. In den letzten drei Monatenwurden knapp 3.000 Ausschreibungen im Wert von über $611 Millionen überSAP Ariba Discovery [4] veröffentlicht und der Wert der jährlich imNetzwerk abgewickelten Transaktionen stieg auf knapp $1 Billion. Wenn dasAriba Network ein Land wäre, würde es zu den zehn Ländern mit dem größtenBruttoinlandsprodukt gehören."Wir bei SAP Ariba lassen uns von unseren Kunden inspirieren, die unsereVision - "Making Procurement Awesome" - teilen", fügte Atzberger hinzu."Führende Unternehmen auf der ganzen Welt haben ihren Einkauf komplettdigitalisiert und wir sehen unsere Aufgabe darin, innovative Lösungen aufBasis künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu bieten, mit denensie ihr Procurement heute und in Zukunft umgestalten können".Weitere Informationen über die Lösungen von SAP Ariba und wie sie demMotto Making Procurement Awesome gerecht werden finden Sie unterhttp://www.ariba.com.Über SAP AribaMit SAP Ariba können sich Unternehmen untereinander vernetzen, umeffiziente Geschäfte zu tätigen. Im Ariba Network finden Käufer undLieferanten aus mehr als 2,5 Millionen Unternehmen und 190 Ländernzusammen, um neue Chancen zu entdecken, Transaktionen gemeinsamabzuwickeln und ihre Geschäftsbeziehungen zu vertiefen. Als Käufer könnensie den gesamten Einkaufsprozess verwalten und dabei ihre Ausgabenkontrollieren, Einsparpotenziale erkennen und eine stabile Lieferketteaufbauen. Als Lieferant können sie sich mit profitablen Kunden vernetzenund bestehende Geschäftsbeziehungen effizient ausbauen, um ihreVertriebszyklen zu vereinfachen und ihre Liquidität in jeder Zyklusphasezu verbessern. Das Resultat ist ein dynamischer digitaler Marktplatz, indem Jahr für Jahr Geschäfte im Wert von über 1 Billion US-Dollar getätigtwerden.Weitere Informationen zu SAP Ariba erhalten Sie unter http://www.ariba.com/Über SAPAls Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt SAP (NYSE: SAP)Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihr Geschäft profitabel zubetreiben. 