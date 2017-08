Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(NYSE: WFT) gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei den 14.

Annual International Business Awards (IBA) in der Kategorie Bester

Jahresbericht - Online/Electronic mit Silber ausgezeichnet wurde.

Dies ist bereits das dritte Jahr in Folge, in dem Weatherford in

dieser Kategorie eine Anerkennung erhält.



Die IBA, auch als die "International Stevies" bekannt, sind das

führende Business Awards-Programm der Welt, das allen Organisationen

weltweit offen steht: großen und kleinen, öffentlichen und privaten,

kommerziellen und gemeinnützigen. An diesem Wettbewerb nahmen

Organisationen aus mehr als 60 Ländern mit ihren Einreichungen teil.



Der digitale Jahresbericht 2016 von Weatherford

(https://www.weatherfordannualreport.com/) stellt die Zusammenarbeit

des Unternehmens mit seinen Kunden, technologische

Weiterentwicklungen und Fortschritte bei Nachhaltigkeit im Jahr 2016

vor und erklärt die Prioritäten des nächsten Jahres. Die Juroren der

IBA erwähnten das "klare und moderne" Design, die "ansprechenden

Bilder", die "klare Navigation" und die "persönliche Note" als jene

Faktoren, die zu einem insgesamt starken Nutzererlebnis beitragen.



GOLD STEVIE GEWINNER:

Daimler AG

Pfizer



SILBER STEVIE GEWINNER:

Weatherford International plc

Bertelsmann SE & Co

DZ BANK

Deutsche Bahn



BRONZE STEVIE GEWINNER:

International Business Machines Corporation, IBM

Mater Health Services

Thomson Reuters

VP Bank



"Es ist eine Ehre für uns, bei so vielen, renommierten Teilnehmern

diese Auszeichnung erneut zu erhalten", sagte Karen David-Green, Vice

President - Investor Relations, Marketing and Communications. "Schon

seit einigen Jahren nutzen wir unseren digitalen Jahresbericht als

strategisches Werkzeug, das uns die Präsentation von interaktiven

Inhalten ermöglicht und die Leistung und Kultur unseres Unternehmens

darstellt. Dieser Preis bestätigt unser Engagement für die laufende

Innovation unserer Kommunikation und die Bereitstellung von

aussagekräftigen Inhalten an unsere Stakeholder."



Über Weatherford



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

beschäftigt ca. 29.500 Mitarbeitende und ist in mehr als 90 Ländern

tätig. Es verfügt weltweit über ein Netzwerk mit ca. 860 Standorten,

darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- und

Ausbildungseinrichtungen. Weitere Informationen finden Sie unter

www.weatherford.com und Sie können sich mit Weatherford auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/weatherford), Facebook

(https://www.facebook.com/WeatherfordCorp), Twitter

(https://twitter.com/weatherfordcorp) und YouTube

(https://www.youtube.com/user/weatherfordcorp) verbinden.



