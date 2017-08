Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu CEWE Stiftung & Co. KGaA Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2017 Empfehlung: Kaufen seit: 21.08.2017 Kursziel: 86,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 16.06.2017, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen und Alexander Langhorst Insgesamt zum ersten Halbjahr 2017 auf Kurs Die Zahlen der CEWE Stiftung & Co. KGaA zum ersten Halbjahr 2017 lagen insgesamt im Rahmen der Unternehmensplanungen. Im größten Bereich Fotofinishing konnten die Erlöse trotz der sehr hohen Vorjahresbasis sowie Belastungen durch einige Sonderfaktoren und wohl auch durch die seit Jahresbeginn wirksame Umsatzsteuererhöhung für Fotobücher in Deutschland leicht gesteigert werden. Hier führte der weiter gewachsene Anteil der margenstarken Mehrwertprodukte zu einem erneuten kräftigen Anstieg des Umsatzes pro Foto. Im Einzelhandel schreitet die Reduktion margenschwacher Produktbereiche voran, womit entsprechende planmäßige Umsatzrückgänge verbunden sind. Im Kommerziellen Online-Druck sollten die negativen Effekte aus dem Brexit-Votum der Briten in der zweiten Jahreshälfte nachlassen, nachdem sich der Brexit-Effekt nun gejährt hat. Die rollierenden Zwölfmonatszahlen bewegen sich momentan eher im unteren Bereich der Guidance. Angesichts dessen und da der endgültige Effekt aus der Umsatzsteuererhöhung auf den Absatz des Ankerprodukts CEWE FOTOBUCH erst im Schlussquartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft abschätzbar werden dürfte, haben wir unsere Prognosen leicht zurückgenommen. Dabei bestätigen wir jedoch unsere grundsätzlich positive Einschätzung zu der Gesellschaft und dem Geschäftsmodell. Positiv werten wir auch, dass das Unternehmen im ersten Halbjahr seine Markenbekanntheit weiter erhöhen und damit auch den Absatz der anderen Mehrwertprodukte steigern konnte. Zudem ist CEWE mit einer Eigenkapitalquote von 62,4 Prozent per 30. Juni 2017 weiterhin sehr komfortabel aufgestellt und obendrein ein verlässlicher Dividendenzahler. Auf Basis unserer Schätzungen beläuft sich die Rendite aktuell auf ordentliche 2,5 Prozent. Insgesamt nehmen wir daher zwar unser Kursziel für die CEWE-Aktie leicht auf 86 Euro zurück, behalten aber unsere Kaufempfehlung bei. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15553.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de

