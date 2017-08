21.08.2017 Zugemailt von / gefunden bei: S&T (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die S&T AG (www.snt.at) meldet den erfolgreichen Abschluss der Verschmelzung der Kontron AG auf ihre Tochtergesellschaft S&T Deutschland Holding AG, nachdem diese heute in das Handelsregister der S&T Deutschland Holding AG in München unter HRB 227648 eingetragen wurde. Die Eintragung folgte der bereits vollzogenen Eintragung in das Handelsregister der Kontron AG in Augsburg unter HRB 28913 vom 17. August 2017. Mit dem Vollzug der Verschmelzung erlischt die Börsennotierung der Kontron AG, und ihre...

