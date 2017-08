Am Montag gibt es zwei neue Analystenstimmen zur Aktie von ThyssenKrupp. Im Nachmittagshandel notiert der DAX-Wert bei 25,295 Euro mit mehr als 3 Prozent im Minus. An der Börse wird das deutliche Kursminus in einem ohnehin schwächeren Marktumfeld ...

Den vollständigen Artikel lesen ...