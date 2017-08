Der boerse.de-Champions-Defensiv-Index (BCDI) trat in der vergangenen Woche de facto auf der Stelle. Denn nachdem am Mittwoch ein Wochen-Top bei 142,94 Punkten markiert wurde, holte das Top-Defensiv-Barometer noch einmal Luft und ging am Freitag bei 140,33 Zählern aus dem Handel. Dies entspricht einem Wochen-Plus von 0,2%.BCDI-Performance seit dem Börsenstart: +40,3% Gewinn Quelle:...

